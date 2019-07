Kaum da, schon wieder weg!: Marteria-Statue geklaut – Künstler hat schon neue Pläne

Rostock -

Sie verschwand, wie sie gekommen war: still und heimlich. Gerade einmal zwei Tage lang, hat die Statue von Rapper Marteria auf dem Kröpeliner Platz in Rostock gestanden. Wie die „Ostsee Zeitung“ berichtet, haben unbekannte Täter das Denkmal nun geklaut.

An der Stelle, an der das Denkmal für Rapper Marteria vor zwei Tagen aufgebaut worden war, liegen am Mittwoch nur noch welke Blumen. Den Spuren nach zu Urteilen, sei die Statue in der Nacht abgerissen und geklaut worden, schreibt die „Ostsee Zeitung“. Der Künstler Roxxy hatte die Statue in Eigeninitiative fertiggestellt, selbst darin investiert und sie heimlich auf dem Körpeliner Platz angebracht.



Statue von Marteria: Künstler hat Pläne, wie es weitergehen soll

Dem Rostocker Rapper Marteria gefiel das Denkmal von sich selbst offenbar. Die Statue zeigt sein Alter Ego „Marsimoto“, welches er mit Maske und Kapuzenpullover auf der Bühne verkörpert. Auf Instagram rief er seine Fans dazu auf an der Statue Blumen niederzulegen und sie mit Stickern von Hansa Rostock zu bekleben.

Trotz des Diebstahls will Künstler Roxxy seine Statue nicht aufgeben. Auf Instagram schreibt er, dass er schon eine Idee habe, wie es weitergeht. Man darf also gespannt sein.