Jugendliche werfen Eisplatten von Brücke – 14-Jähriger festgenommen

Jugendliche sollen von einer Fußgängerbrücke in Rostock Schnee- und Eisplatten auf vorbeifahrende Fahrzeuge geworfen haben. Dabei sollen am Sonntagmittag zwei Fahrzeuge getroffen worden sein, von denen mindestens eins beschädigt wurde, wie die Polizei sagte.

Vor Ort wurde ein 14-Jähriger als Tatverdächtiger festgestellt. Gegen den Jungen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie der Sachbeschädigung eingeleitet.

Eisplatten auf Autos: Polizei sucht geschädigten Fahrer

Der Fahrer des zweiten betroffenen Wagens war bereits weg, als die Polizei Ort des Geschehens am Südring eintraf. Die Beamten baten die möglicherweise geschädigte Person, sich zur Klärung des Vorfalls bei der Polizei melden.

Die Polizei wies darauf hin, dass das Werfen von Gegenständen von Brücken den Straßenverkehr erheblich gefährden könne. Selbst kleinere Objekte könnten bei hoher Geschwindigkeit schwere Schäden verursachen. (dpa/mp)