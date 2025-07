Im Norden: Mann sticht in Tischlerei zu – ein Schwerverletzter

In Rostock ist es am Freitagmorgen zu einem blutigen Angriff in einer Tischlerei gekommen: Ein Mann hatte sich – mutmaßlich in einem psychischen Ausnahmezustand – Zutritt verschafft und auf einen Mitarbeiter eingestochen.

Wie die Polizei bestätigte, soll ein Mann (25) gegen 8.30 Uhr in eine Tischlerei am Rahnstädter Weg gekommen sein und nach einem Mitarbeiter gefragt haben, dessen Name dort allerdings nicht bekannt war. Als ein Angestellter (32) ihn aufforderte zu gehen, soll der 25-Jährige ein Messer gezückt und es dem 32-Jährigen ins Bein gerammt und ihn schwer verletzt haben.

Der Messerstecher rannte weg, Kollegen des Verletzten holten ihn ein und überwältigten den Mann. Die Arbeiter hielten den Täter bis zum Eintreffen der Polizei fest. Das Opfer kam unterdessen in eine Klinik, Lebensgefahr bestehe laut Polizei aber nicht. Der Täter kam nach MOPO-Informationen zur psychiatrischen Begutachtung in eine Klinik. Die geschockten Augenzeugen wurden von Seelsorgern betreut.