Im Norden: Erwischter Werkzeugdieb attakiert Detektiv mit Cuttermesser

In einem Baumarkt in Rostock ist es am Donnerstagmittag zu einem schwerwiegenden Vorfall gekommen. Ein Ladendetektiv hatte einen Werkzeugdieb ertappt. Doch der attackierte den Sicherheitsmann mit einem Cuttermesser.

Laut Polizei geschah der Vorfall gegen 13 Uhr in einem Baumarkt im Rostocker Stadtteil Evershagen. Dort hatte ein Ladendetektiv den Mann dabei erwischt, wie er Werkzeug im Wert von rund 280 Euro in seine Arbeitskleidung steckte und damit ohne zu bezahlen das Geschäft verlassen wollte.

Sicherheitsmann mit Cuttermesser die Jacke zerschnitten

Als der 35-Jährige den Dieb stellte und ihn festhielt, purzelte die mutmaßlich gestohlene Ware aus den Taschen des Diebes. Zudem soll dieser ein Cutteresser gezogen und den Sicherheitsmann angegriffen haben. Dabei wurde dessen Jacke zerschnitten.

Der Täter, der etwa 25 Jahre alt und circa 1,80 Meter groß sein soll, flüchtete. Die Polizei erbittet unter Tel. (0381) 4916-1616 Hinweise.