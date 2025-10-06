Hamburger baut mehrere Unfälle, flieht – und wird schließlich aus Moor gerettet

Filmreife Unfallserie in Mecklenburg-Vorpommern: Ein 40-jähriger Hamburger hat mutmaßlich unter Alkohol- und Drogeneinfluss mehrere Unfälle gebaut, ist anschließend geflüchtet – und schließlich in einem Moorgewässer gelandet. Und das war längst noch nicht alles, was dem Mann zur Last gelegt wird.

Der Mann verlor bei Alt Sührkow (Kreis Rostock) die Kontrolle über sein Auto und fuhr in ein Ortsschild, einen Baum und einen privaten Zaun, wie die Polizei sagte. Dabei habe sich sein Auto mehrfach überschlagen.

Einsatzkräfte retten Hamburger aus Moorgewässer

Eine Zeugin habe gesehen, wie der Fahrer anschließend zu Fuß über eine Golfanlage geflüchtet sei. Weit kam er auf seiner Unfallflucht nicht: Einsatzkräfte mussten den Mann am Samstagabend mit einem Schlauchboot aus einem Moorgewässer in der Nähe retten.

Der 40-Jährige sei dann stark unterkühlt ins Krankenhaus gebracht worden. Laut Polizei besitzt er keinen Führerschein. Und: Die Kennzeichen an dem Auto waren zuvor in Hamburg als gestohlen gemeldet worden. (dpa/mp)