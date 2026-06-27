Dunkler Rauch quillt aus der Wohnung, zahlreiche Notrufe gehen in der Leitstelle ein. Viele Wohnungen sind unbewohnbar.

Mit einem Großaufgebot musste die Feuerwehr am Freitagabend in den Rostocker Ortsteil Evershagen ausrücken. In einem Mehrfamilienhaus an der Theodor-Storm-Straße stand eine Wohnung im obersten Geschoss vollständig in Flammen.

Wie die Polizei mitteilte, liefen gegen 18.40 Uhr mehrere Notrufe bei den Leitstellen von Feuerwehr und Polizei ein. Die Augenzeugen hatten dunklen Rauch aus der Wohnung bemerkt.

Feuer in Rostock: Anwohner retten sich ins Freie

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Kurze Zeit später trafen mehrere Feuerwehrfahrzeuge, der Rettungsdienst und die Polizei in der Theodor-Storm-Straße ein. Die Feuerwehrleute begannen – ausgestattet mit schwerem Atemschutz – umgehend mit den Löscharbeiten. In der brennenden Wohnung befanden sich glücklicherweise keine Personen. Andere Bewohner hatten sich bereits selbständig ins Freie gerettet.

Die Löscharbeiten wurden auch mit der Hilfe einer Drehleiter durchgeführt. Gegen 19.10 Uhr meldete die Berufsfeuerwehr den Brand als gelöscht. Ein Großteil der betroffenen Wohnung brannte vollständig aus, die Höhe des Schadens stand noch nicht fest.

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Auch zur Brandursache gab es am Freitagabend noch keine Informationen von der Polizei, der Kriminaldauerdienst habe aber erste Ermittlungen aufgenommen, hieß es. Zudem wolle sich der Vermieter um die Anwohner kümmern, die aufgrund der Löscharbeiten nicht mehr in ihre Wohnungen können oder Schäden zu verzeichnen haben.