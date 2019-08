Feuer-Schock während der Fahrt: Oldtimer geht in Flammen auf – Fahrer reagiert sofort

Kritzmow -

Am Sonntagnachmittag ist auf der B103 bei Rostock ein Cadillac während der Fahrt in Flammen aufgegangen. Dabei hat der Fahrer Glück im Unglück gehabt: Weil er rechtzeitig gehandelt hat, konnte er den Flammen gerade so entkommen.

Gegen 16.30 Uhr bemerkte der Fahrer kurz vor der Anschlussstelle Kritzmow (Kreis Rostock), dass Rauch aus seinem Fahrzeug aufstieg. Daraufhin hielt er sofort auf dem Seitenstreifen an. Zum Glück hat er so schnell reagiert, denn wenige Augenblicke später zündeten die ersten Flammen im Inneren des Oldtimers. Nach nur wenigen Minuten stand der Wagen komplett in Flammen – Totalschaden. Sogar die angrenzende Böschung fing Feuer.

Bei Rostock: Vollsperrung der B103 sorgt für Stau

Die Freiwillige Feuerwehr Papendorf und Ziesendorf brachten den Brand mit einem Schaumteppich schließlich unter Kontrolle. Während des Einsatzes musste die B103 voll gesperrt werden, sodass ein kilometerlanger Rückstau bis auf die A20 entstand. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll wohl ein Brand für den technischen Defekt verantwortlich gewesen sein. Die Kriminalpolizei forscht weiter nach der Unfallursache.