Einsatz in Ostsee-Stadt: Junggesellenabschied eskaliert – Mann auf Gleis geschubst

Warnemünde -

Dieser Junggesellenabschied im Ostseebad Warnemünde nahm kein schönes Ende. Ein Mann (55) wurde in ein Gleisbett geschubst und musste anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden. Verdächtig: Der Vater des Bräutigams.

Wie die Bundespolizeiinspektion Rostock mittelt, kam es am Sonnabend gegen 22 Uhr zu der Auseinandersetzung am Bahnhof Warnemünde. Ein Betrunkener (55) hatte die Teilnehmer eines Junggesellenabschieds an der Drehbrücke am Alten Strom belästigt. Auf dem Vorplatz des Bahnhofs eskalierte die Situation schließlich.

Warnemünde: Vater des Bräutigams ein Schubser?

Ein Mann (50) aus der Gruppe, nach MOPO-Informationen der Vater des Bräutigams, schubste den Störenfried schließlich. Der fiel ins Gleisbett und zog sich eine stark blutende Platzwunde am Kopf zu. Das Opfer wurde mit Verdacht auf Schädel-Hirn-Trauma ins Krankenhaus gebracht.

Beide Männer waren stark betrunken. Der 55-Jährige hatte 3,04 Promille im Blut, der Schubser 1,1 Promille. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen Körperverletzung.