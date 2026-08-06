Feuerwerk, Bühnenprogramm und Mitmachaktionen: Die Hanse Sail in Rostock bietet mehr als Segler-Romantik.

Historische Segelschiffe legen im Rostocker Stadthafen zu ersten Ostsee-Ausfahrten bei der 35. Hanse Sail ab. Jens Büttner/dpa

Vier Tage lang wird in Rostock gefeiert. Von Donnerstag bis Sonntag öffnet die mittlerweile 35. Hanse Sail ihre Pforten. Das nach Aussagen der Veranstalter „größte, jährlich stattfindende Traditionsseglertreffen der Welt“ wird wieder zahlreiche Menschen anlocken. Im vergangenen Jahr war die Besucherzahl auf etwa 500.000 Personen geschätzt worden.

Was wird geboten?

Im Mittelpunkt des Festes steht, die Faszination der Traditionssegler hautnah zu erleben. Etwa 120 Schiffe werden dabei sein. Eines der Highlights ist die „Amphitrite“, ein 1887 in England fertiggestellter Gaffelschoner.

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An Land gibt es Bühnenprogramme und Konzerte, zahlreiche Mitmachaktionen und Feuerwerke. Das Programm umfasst insgesamt gut 250 Punkte. Auch die Deutsche Marine ist – unter anderem mit der Fregatte „Brandenburg“ – vertreten.

Mehr als Schiffe gucken

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Besucher der Hanse Sail kommen auch selbst aufs Wasser. Viele der teilnehmenden Schiffe bieten Mitfahrgelegenheiten an. Auf der Veranstaltungshomepage finden sich die verschiedenen Angebote.

Historische Segelschiffe bei der 35. Hanse Sail in Rostock. Jens Büttner/dpa

Wo wird gefeiert?

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Sechs Areale bilden den Kern der Hanse Sail: In der Rostocker Innenstadt gibt es ebenso Programm wie in Warnemünde, dem Stadthafen, im IGA-Park, im Marinestützpunkt Hohe Düne und am Gehlsdorfer Ufer.

Was müssen Besucher beachten?

Die Veranstalter empfehlen die Nutzung von Bussen und Bahnen, um zwischen den einzelnen Arealen zu pendeln. „Auf die Nutzung des eigenen Autos sollte so weit wie möglich verzichtet werden“, hieß es in einer Hanse-Sail-Mitteilung.

Das gelte insbesondere für den Weg nach Warnemünde. Auf der Stadtautobahn ist – wie in den vergangenen Jahren – zwischen Lichtenhagen und Warnemünde eine Spur ausschließlich für Busse und Einsatzfahrzeuge vorgesehen. Zudem wird am Samstag und Sonntag der gesamte Ortskern von Warnemünde für den Durchgangsverkehr gesperrt.

Empfohlen wird, das Auto auf einem der zehn Park-and-Ride-Plätze rund um Rostock abzustellen und von dort mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu den Veranstaltungsplätzen zu gelangen. (dpa)