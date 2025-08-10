Brandstiftung im Norden: Mehrere Autos in Flammen

In Rostock (Landkreis Rostock) sind in der Nacht zu Sonntag mehrere Autos in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr war stundenlang im Einsatz. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Der Rostocker Stadtteil Groß Klein gilt als sozialer Brennpunkt. In der Nacht zu Sonntag musste die Feuerwehr zum Kleinen Warnowdamm anrücken. Auf einem Parkplatz vor einer Hochhaussiedlung waren zwei brennende Autos gemeldet worden.

Rostock: Polizei geht von Brandstiftung aus

Bei Eintreffen der Feuerwehrkräfte loderten meterhohe Flammen in den Nachthimmel und erfassten weitere, dort geparkte Fahrzeuge. Laut Polizei seien 10 Autos zum Teil schwer beschädigt worden. Erst nach Stunden war der Brand gelöscht. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und ermittelt.