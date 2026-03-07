mopo plus logo
Ein ausgebrannter Wagen

Rostock: Mehrere Autos brannten auf dem Parkplatz vor der Klinik aus. Foto: Stefan Tretropp

  • Rostock

Brandstiftung? 100.000 Euro Schaden nach Autobränden vor Klinikum

Mehrere Autos sind in der Nacht zu Samstag vor einer Rostocker Klinik ausgebrannt. Der Schaden wird auf 100.000 Euro geschätzt. War es Brandstiftung?

In der Nacht haben vor dem Klinikum Südstadt Rostock auf mehreren Parkdecks vier Autos gebrannt. Es entstand ein Schaden von 100.000 Euro, wie die Polizei mitteilte.

Das Parkhaus ist bis auf die betroffenen Parkplätze weiterhin benutzbar. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (dpa/mp)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

