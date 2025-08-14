Betrunkener Kapitän kracht gegen Pier

Zu tief ins Glas geschaut beim Ausflug mit dem Segelboot? Ordentlich getrunken hat ein Kapitän, als er mit seinem Segelboot in den Hafen kracht. Glücklicherweise ist der Schaden nicht allzu groß.

Ein betrunkener Kapitän ist mit seinem Segelboot in die Pier im Seehafen Rostock gekracht. Ein Offizier auf einem Frachtschiff im Hafen beobachtete den Unfall, wie die Landeswasserschutzpolizei berichtete. Ein Atemalkoholtest bei dem Kapitän zeigte kurz darauf einen Wert von 3,1 Promille. Weil er mit seiner Aktion eine Wendestelle blockierte, konnte ein Fahrschiff nicht umdrehen und anlegen.

Sein Schiff nahm bei dem Unfall am Abend nur wenig Schaden. Die Reling wurde verbogen, Wasser gelang aber nicht ins Bootsinnere. Die Wasserschutzpolizei stellte Strafanzeige gegen den Mann und ermittelt wegen des Verdachts der Gefährdung des Schiffsverkehrs. (dpa/mp)