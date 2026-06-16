Kunden haben Atembeschwerden – kurz darauf wird ein Einkaufszentrum zum Teil evakuiert.

Polizei- und Rettungswagen vor dem Einkaufszentrum in Rostock. Stefan Tretropp

19 Menschen haben am Abend in einem Einkaufszentrum in Rostock-Schmarl über Atembeschwerden geklagt: Unbekannte Täter sollen dort Reizgas versprüht haben.

Die Filiale eines großen Supermarktes und die angrenzende Ladenpassage wurden evakuiert und vorübergehend geschlossen, wie die Polizei sagte.

Reizgas in Supermarkt: 20 Kräfte im Einsatz

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Mitarbeiter des Supermarktes hatten die Einsatzkräfte alarmiert. Die Berufsfeuerwehr Rostock rückte mit neun Fahrzeugen und rund 20 Kräften von Feuerwehr und Rettungsdienst aus.

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Die Menschen in dem Einkaufszentrum wurden vor Ort untersucht und medizinisch versorgt. Ins Krankenhaus musste niemand. Die Feuerwehr lüftete die Räumlichkeiten anschließend. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. (dpa/mp)