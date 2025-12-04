Abbiegeverbot missachtet: Pkw-Fahrer kracht gegen Straßenbahn

In der Nähe des Rostocker Steintors hat es am Donnerstagabend einen schweren Verkehrsunfall zwischen einer Straßenbahn und einem Auto gegeben. Dabei wurde der Autofahrer verletzt. Der Bahnverkehr in dem Bereich kam längere Zeit zum Erliegen.

Der Unfall ereignete sich gegen 17.10 Uhr auf der Richard-Wagner-Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei kam der Fahrer eines VW Passat aus der Lindenstraße und bog trotz Verbots nach links ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der Straßenbahn der Linie 3, die in Richtung Steintor unterwegs war.

Auto verkeilt sich im Frontbereich der Straßenbahn

Der Aufprall im Bereich der Bundesbank-Filiale war so heftig, dass sich das Fahrzeug im Frontbereich der Bahn stark verkeilte. Nach der Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen wurde der Pkw noch einige Meter weit mitgeschleift.

Neben einem Löschzug der Feuerwehr waren auch Rettungsdienst und Polizei im Einsatz. Der Autofahrer erlitt leichte Verletzungen und kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der Straßenbahnfahrer und seine Fahrgäste blieben unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro.

Wegen der Unfallaufnahme und der schwierigen Bergung des stark beschädigten VW Passat kam es zu längeren Ausfällen und Behinderungen im Straßenbahnverkehr. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.