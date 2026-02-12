Riesige Summe wartet: Lotto sucht Hauptgewinner aus dem Norden

Alle sieben Endziffern richtig – doch niemand holt den Hauptgewinn im Lotto ab. Das Glückslos kommt aus dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte. Noch wartet das Geld, aber nicht ewig.

Lotto Mecklenburg-Vorpommern sucht die Gewinnerin oder den Gewinner der Glücksrakete 2025. Es geht um den Hauptgewinn in Höhe von 250.000 Euro, wie die Landes-Lotteriegesellschaft mitteilte. Das Los sei in einer Lotto-Annahmestelle im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte ausgestellt worden. Seit der Ziehung Anfang Januar im NDR-„Nordmagazin“ habe sich noch niemand gemeldet.

Alle Endziffern auf dem Glückslos hätten mit den sieben gezogenen Gewinnzahlen übereingestimmt. Die Gewinnwahrscheinlichkeit lag demnach bei 1:2 Millionen. Für die Glücksrakete wurden nach Angaben von Lotto MV insgesamt 500.000 Lose verkauft. Die Teilnahme am Glücksspiel ist erst ab 18 Jahren erlaubt.

Wo kann der Glückspilz im Lotto sich melden?

Die Lotteriegesellschaft wies darauf hin, dass die Gewinnerin oder der Gewinner anonym teilgenommen habe. Daher müsse die Person selbst aktiv werden. Sie könne mit dem Los ihren Gewinnanspruch in einer Lotto-Annahmestelle in MV oder in der Rostocker Zentrale geltend machen.

Generell können Lottogewinne innerhalb von drei Jahren abgeholt werden. Sieben Großgewinne (ab 50.000 Euro) seien seit der Gründung der Lotteriegesellschaft 1991 nach dieser Frist verfallen, beim größten ging es um 335.000 Euro. Wenn das Geld nicht abgeholt wird, fließe es beispielsweise in Sonderauslosungen. (dpa/mp)