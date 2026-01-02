Ostsee: Neun Restaurant-Gäste im Krankenhaus – es gibt einen Verdacht

Haben sie versehentlich Reinigungsmittel getrunken? Am Donnerstagabend ist es zu einem Großeinsatz in Timmendorfer Strand (Kreis Ostholstein) gekommen. Mehrere Gäste eines Restaurants klagten plötzlich über gesundheitliche Probleme – neun von ihnen wurden ins Krankenhaus gebracht.

Nach Angaben der Polizei wurden Einsatzkräfte gegen 20.20 Uhr zu dem Fischrestaurant an der Strandstraße gerufen. Mindestens zehn Menschen wurden verletzt, nachdem sie offenbar eine stark ätzende Flüssigkeit zu sich genommen hatten. Eine Person erlitt schwere Verletzungen, weitere mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Restaurant in Timmendorfer Strand: Reinigungsmittel ausgegeben?

Die Ermittler prüfen derzeit, ob es beim Ausschank zu einer folgenschweren Verwechslung gekommen ist. Nach ersten Hinweisen könnte Reinigungsmittel statt eines alkoholischen Getränks ausgegeben worden sein. Ob es sich dabei um einen Bedienfehler oder ein anderes Versehen handelt, ist bislang unklar.

Insgesamt erlitten drei Frauen und sieben Männer im Alter zwischen 31 und 84 Jahren Verletzungen. Neun Betroffene wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Mindestens eine Person wurde dabei so schwer verletzt, dass Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden konnte.

Vor Ort waren zehn Rettungswagen, zwei Notarzteinsatzfahrzeuge sowie die Freiwillige Feuerwehr Niendorf im Einsatz. Die Polizei stellte Beweismittel sicher und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ein. Die Hintergründe des Vorfalls sind nun Gegenstand weiterer Ermittlungen. (mp)