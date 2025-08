Reparatur endet tragisch: Regal begräbt Arbeiter unter sich – tot

Tragischer Unfall im Kreis Rostock: Ein 49-jähriger Arbeiter wurde bei Reparaturarbeiten von einem herabstürzenden Regal getroffen. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.

Ein 49-Jähriger ist am Montagvormittag bei einem Arbeitsunfall in einem Baufachhandel in Roggentin (Kreis Rostock) ums Leben gekommen.

Regal stürzte auf Arbeiter

Der Facharbeiter gehörte laut Polizei zu einem Subunternehmen und war gegen 11.15 Uhr im Außenbereich des Baustoffhandels mit zwei Arbeitskollegen mit der Instandsetzung eines Fachregals beschäftigt, als dieses zusammenbrach und auf den 49-Jährigen herabstürzte.

In dem Regal war Holz gelagert. Der Mann starb noch am Unfallort. Um herauszufinden, wie es zu dem Unfall kam, waren auch Beamte der Kriminalpolizei vor Ort. Anhaltspunkte für ein strafbares Handeln liegen nach Polizeiangaben nach aktuellem Ermittlungsstand nicht vor. (dpa/mp)