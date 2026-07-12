Auf der A26 bei Jork verliert ein Renault-Fahrer die Kontrolle, zwei Menschen werden verletzt.

Der Renault wurde stark beschädigt, als er gegen die Leitplanke stieß. Zwei Menschen wurden verletzt. JOTO

Schwerer Unfall am frühen Sonntagmorgen auf der A26 im Landkreis Stade: Bei Jork sind zwei Menschen verletzt worden.

Der Fahrer eines Renault war gegen 5 Uhr zwischen Horneburg und Jork in Richtung Hamburg unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor er nach Angaben der Polizei die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Nach ersten Erkenntnissen kollidierte der Wagen auf einer Strecke von mehr als 100 Metern mit den Leitplanken auf beiden Seiten der Fahrbahn. Dabei wurde ein Rad des Renault abgerissen.

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Fahrer und Beifahrer im Krankenhaus

Fahrer und Beifahrer wurden bei dem Unfall verletzt. Ein Notarzt und Sanitäter versorgten sie zunächst vor Ort. Anschließend kamen sie in ein Krankenhaus.

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Für die Rettungs- und Aufräumarbeiten musste die A26 vollständig gesperrt werden. Die genaue Unfallursache wird jetzt ermittelt.