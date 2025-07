Mehrere Kinder an Schule im Norden verletzt: Polizei hat einen Verdacht

Großeinsatz an einer Schule im Landkreis Ludwigslust-Parchim: Wegen eines Reizgas-Alarms ist die Feuerwehr am Montag zu einer Schule in Sternberg gerufen worden. Sieben Kinder wurden verletzt, fünf kamen ins Krankenhaus. Der Verdacht richtet sich gegen eine Siebtklässlerin.

Der Alarm an der Verbundenen Regionalen Schule und Gymnasium „David-Franck“ wurde in der Mittagszeit ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, war gegen 13 Uhr in einer Schultoilette Reizgas versprüht worden. Sieben Kinder einer sechsten Klasse wiesen Vergiftungserscheinungen auf. Vor Ort wurde ein Tierabwehrspray sichergestellt.

Fünf der betroffenen Kinder wurden ins Krankenhaus nach Schwerin gebracht, zwei wurden noch vor Ort ihren Eltern übergeben. Alle klagten über brennende Augen und Atemwegsbeschwerden.

Laut Polizei wird gegen eine 14-jährige Schülerin der siebten Klasse ermittelt. Gegen das Mädchen wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet. Die Schule wurde für den Rest des Tages geschlossen und alle 530 Schülerinnen und Schüler nach Hause geschickt. (mp)