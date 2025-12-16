Reifen geplatzt – plötzlich war die Straße voller Zuckerrüben

Schwerer Unfall im Landkreis Vorpommern-Rügen. Wegen eines geplatzten Reifens ist ein mit Zuckerrüben beladener Lkw von der Landstraße abgekommen. Der Fahrer wurde schwer verletzt.

Ein Lastwagen ist aufgrund eines geplatzten Reifens auf der Landesstraße 19 bei Bad Sülze von der Fahrbahn abgekommen. Dabei wurden 20 Tonnen Zuckerrüben auf der Straße verteilt.

Der 46-jährige Fahrer erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Der Lastwagen und der Sattelauflieger waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Der Schaden wird auf insgesamt rund 70.000 Euro geschätzt. Die Bergung dauert bis in den Morgen an. (mp)