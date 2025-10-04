Regen, Gewitter, Sturmböen: Hier wird es heute besonders ungemütlich

Achtung, Unwetter: In Norddeutschland werden am Samstag orkanartige Böen erwartet. Auch Dauerregen und schwere Gewitter seien möglich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagte.

Besonders ungemütlich kann es auf den Nordinseln werden: Böen mit bis zu 110 Kilometer pro Stunde sind den weiteren Angaben des DWD zufolge auf Sylt und an Küstengebieten möglich. Im Binnenland von Niedersachsen und Schleswig-Holstein ist von 55 bis zu 70 Kilometern pro Stunde auszugehen. Im Laufe des Vormittags lasse dann der Wind nach und es wird kurzzeitig etwas ruhiger.

Schlechtes Wetter nicht nur im Norden

Dafür soll der Wind am Nachmittag dann wieder Fahrt aufnehmen, inklusive viel Regen und Gewitter. Auch Hagel ist möglich. An der Ostseeküste sind für den ganzen Tag über stürmische Böen vorhergesagt, vor allem für die Gebiete in Mecklenburg-Vorpommern – besonders betroffen sein soll unter anderem Rügen, wo zusätzlich viel Regen fallen soll. Laut DWD sind bis zu 25 und 30 Liter pro Quadratmeter möglich.

Auch im restlichen Bundesgebiet wird es ungemütlich. So sind für Berlin und Brandenburg ebenfalls Böen mit bis zu 70 Kilometern pro Stunde angekündigt, in Nordrhein-Westfalen sind es um die 65 und 85 und auf den bayerischen Alpengipfeln bis zu 100 Kilometer pro Stunde.

Auch am Sonntag kann es unangenehm werden, denn von Irland aus zieht ein Orkantief nach Skandinavien und bringt somit auch windiges Wetter nach Deutschland. In Irland ist ein Mann am Freitag durch den Sturm ums Leben gekommen, wie die britische Nachrichtenagentur PA berichtete. Zudem waren etwa 234.000 Haushalte ohne Strom. (dpa/mp)