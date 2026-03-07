Raus aus Hamburg: Wohin sich ein Tagesausflug dieses Wochenende lohnt

Sonnige Aussichten auf das Hamburger Wetter dieses Wochenende! Alle, die mal wieder ins Grüne möchten, finden hier ein paar Empfehlungen für Tagestrips in das Hamburger Umland. Wo es dieses Wochenende erholsam wird – und an welchen Orten das Wetter nicht so richtig mitspielt.

Von Flensburg bis runter nach Cuxhaven: In der gesamten Region der Nordseeküste wird dichter Seenebel erwartet. Samstag soll das trübe Wetter mit einzelnen Schauern starten. In der Nacht zu Sonntag verdeckt der Nebel die Sonne komplett. Am Sonntag soll der Nebel dann bis nach Hamburg wandern. Hier ein paar Empfehlungen für Tagesausflüge in das (vom Nebel verschonte) Hamburger Umland!

Mit dem Zug an die Ostsee

Wer auf Meeresluft ungern verzichtet, sollte lieber an die Ostsee fahren. Mit einer Temperatur von bis zu 14 Grad und zum Großteil blauem Himmel bietet sie eine gute Alternative zur Nordseeküste. Besonders am Sonntag kann das Wetter der Lübecker sowie Kieler Bucht mit Hamburg mithalten.

Hier sind nur einzelne Wolkenfelder am Himmel zu erwarten. Die öffentlichen Verkehrsmittel bringen einen vom Hamburger Hauptbahnhof in nur 50 Minuten nach Lübeck und innerhalb von 1,5 Stunden nach Kiel.

Die „Inselstadt” von Schleswig-Holstein

Wem ein Auto zur Verfügung steht, könnte Richtung Lübeck auch einen Schlenker über Ratzeburg fahren. Aus Hamburg aus landet man nach ca. 1,5 Stunden Fahrt in der Ratzeburger Altstadt, die sehr malerisch auf einer Halbinsel liegt. Sie ist über Dämme mit dem Festland verbunden und wird auch „Inselstadt“ von Schleswig-Holstein genannt. Mit Blick auf das Wasser im Café sitzen oder bei einem langen Spaziergang am Seeufer entlang – bei durchgehendem Sonnenschein und bis zu 15 Grad lässt es sich dort besonders am Sonntag hervorragend aushalten.

Die Ratzeburger Altstadt liegt auf einer Halbinsel picture alliance / imageBROKER | alimdi / Arterra / Sven-Erik Arn Die Ratzeburger Altstadt liegt auf einer Halbinsel

Wochenend-Ausflugsziel in Niedersachsen

Niedersachsen gibt sich mit dem Wetter besonders viel Mühe: Laut Deutschem Wetterdienst werden hier die meisten Sonnenstunden am Wochenende erwartet. Mit seiner abwechslungsreichen Natur aus Bergen, Seen, Flüssen und Wäldern gilt das Weserbergland als besonders empfehlenswertes Ausflugsziel.

Die Sonne scheint auf die Weser Berglandschaft. picture alliance / Bildagentur-online/Schöning | Bildagentur-online/Schöning Die Sonne scheint auf die Weser Berglandschaft.

Die Autofahrt dauert an die drei Stunden, empfehlenswert ist also ein Wochenendtrip mit Übernachtung. Für alle, die lieber mit dem Zug reisen, lohnt es sich, einen ICE nach Hannover zu buchen. Von dort fahren Regionalzüge in das südlich gelegene Bergland. Mit dem ICE dauert die Anfahrt 3,5 Stunden. Mit 17 Grad Höchsttemperatur und nur vereinzelten Wolkenflecken, lässt es sich hier definitiv länger aushalten.

Naturpark Steinhuder Meer

Wer es doch lieber flach hat, findet mit dem Steinhuder Meer im niedersächsischen Tiefland ein tolles Alternativ-Ausflugsziel. Fährt man von Hannover – egal ob mit Auto oder Öffis – knapp eine Stunde in den Westen, landet man im Erholungsort Steinhude. Es gilt als Ausgangspunkt für Ausflüge in die anliegende Moor- und Sumpflandschaft. Der Name Steinhuder Meer bezeichnet den anliegenden See sowie den Naturpark.

Bei Hamburger Seeglern bekannt, kommen auch Radfahrer und alle anderen Naturfans hier auf ihre Kosten. Mitten im Naturpark, auf einer künstlich angelegten Insel, lässt sich außerdem der „Wilhelmstein“, eine Festung aus dem 18. Jahrhundert, bestaunen. Die Anfahrt mit dem Auto aus Hamburg dauert etwas über zwei Stunden – also perfekt für einen Tages- oder doch Wochenendausflug geeignet. (js)