Raub vor Kita: Erzieherin verletzt, Täter flüchtig

Überfall am frühen Morgen: Eine 28 Jahre alte Erzieherin ist am Dienstag vor einer Kindertagesstätte in Norderstedt angegriffen und beraubt worden.

Nach Angaben der Polizei war die Frau gegen 6.45 Uhr auf dem Weg zur Kita Forstweg, als sie im Bereich des Eingangs plötzlich einen kräftigen Stoß in den Rücken erhielt und zu Boden stürzte. Der unbekannte Täter öffnete daraufhin ihren Rucksack und entwendete das Portemonnaie, in dem sich ein geringer Bargeldbetrag befand. Dann flüchtete er.

Die Erzieherin erlitt beim Sturz leichte Verletzungen. Die Fahndung blieb bislang ohne Erfolg. Laut Polizei handelt es sich bei dem Täter um einen schlanken bis dünnen Mann, der dunkle Kleidung trug. Die Kriminalpolizei Norderstedt hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (040) 52806-0 zu melden. (mp)