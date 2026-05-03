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Ein Biker auf einem Motorrad.

Ein Biker hat sich auf einer Bundesstraße bei heiklen Überholmanövern schwer verletzt, als er mit zwei Leitpfosten kollidierte. (Symbolbild) Foto: picture alliance / Hauke-Christian Dittrich/dpa | Hauke-Christian Dittrich

  • Grimmen

Rasante Manöver: Biker überholt mehrere Autos – das endet tragisch

Ein Motorradfahrer rast an mehreren Autos vorbei. Doch die waghalsigen Überholmanöver enden für den 41-Jährigen im Krankenhaus.

Ein 41-jähriger Motorradfahrer ist nach mehreren rasanten Überholmanövern bei Grimmen (Landkreis Vorpommern-Rügen) von der Fahrbahn abgekommen und schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich am Samstagnachmittag auf der B 194, wie die Polizei mitteilt.

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Nachdem er mit erhöhter Geschwindigkeit mehrere Autos überholt hatte, sei er beim Wiedereinscheren ins Schleudern geraten und von der Fahrbahn abgekommen. Dabei prallte er mit zwei Leitpfosten. Der 41-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. (dpa)

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