Rasante Manöver: Biker überholt mehrere Autos – das endet tragisch

Ein Motorradfahrer rast an mehreren Autos vorbei. Doch die waghalsigen Überholmanöver enden für den 41-Jährigen im Krankenhaus.

Ein 41-jähriger Motorradfahrer ist nach mehreren rasanten Überholmanövern bei Grimmen (Landkreis Vorpommern-Rügen) von der Fahrbahn abgekommen und schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich am Samstagnachmittag auf der B 194, wie die Polizei mitteilt.

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Nachdem er mit erhöhter Geschwindigkeit mehrere Autos überholt hatte, sei er beim Wiedereinscheren ins Schleudern geraten und von der Fahrbahn abgekommen. Dabei prallte er mit zwei Leitpfosten. Der 41-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. (dpa)