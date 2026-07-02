Rätselhafter Vorfall auf der A23: Trümmerfeld aus Scherben stoppt Autofahrer

Ein riesiger Scherbenhaufen hat am Mittwochabend für Aufregung auf der A23 zwischen Hohenfelde und Lägerdorf gesorgt. Was steckt dahinter?

Feuerwehrleute fegen die Scherben auf der A23 zwischen Hohenfelde und Lägerdorf von der Straße. Florian Sprenger

Kurioser Vorfall am Mittwochabend auf der A23 zwischen Hohenfelde und Lägerdorf in Fahrtrichtung Itzehoe. Verkehrsteilnehmer stießen gegen 21:15 Uhr auf ein großes Trümmerfeld aus Scherben, welches sich auf beiden Fahrspuren verteilt hatte.

Als die hinzugerufene Autobahnpolizei Elmshorn an der Einsatzstelle eintraf und das Scherbenbild bestätigen konnte, versuchte sie, es mit eigenen Mitteln zu beseitigen.

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Da sich das Trümmerfeld jedoch auf mehr als hundert Metern erstreckte, forderten sie das Technische Hilfswerk aus Elmshorn zur Unterstützung nach.

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Viele Autofahrer mussten im Stau warten, bis die freiwilligen Helfer den Scherbenhaufen mittels Besen und Laubbläser so weit beseitigt hatten, dass keine Gefahr mehr für Autoreifen bestand. Doch der Verursacher blieb bis zum Abend unbekannt.

Den Beamten zufolge könnte während der Fahrt eine Autoscheibe oder eine geladene Scheibe auf einem Anhänger geplatzt sein. Nach etwa einer Dreiviertelstunde waren die Maßnahmen abgeschlossen und die Autobahn wieder freigegeben.