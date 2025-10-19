Kreuzfahrtschiff oder Segelboot, Containerriese oder Motoryacht – wer Schiffe sehen möchte, braucht am Nord-Ostsee-Kanal (NOK) nicht lange zu warten. Etwa 100 Schiffe, Sportboote nicht mitgezählt, durchqueren die am meisten befahrene künstliche Wasserstraße der Welt am Tag. Oft in gemächlichem Tempo, sodass man gut auf dem Rad mithalten kann. Eine rund 300 Kilometer lange Fahrradtour führt in acht Etappen am NOK entlang.





