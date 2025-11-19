Radfahrerin bricht plötzlich auf Gehweg ein – und verschwindet bis zum Hals im Wasser

Unfall in Rostock: Eine Radfahrerin brach plötzlich auf dem Gehweg ein und verschwand fast vollständig in einem Wasserloch. Die Frau hatte großes Glück – der Unfall hätte weitaus schlimmer enden können.

In Rostock ist am Dienstagnachmittag eine 23-jährige Radfahrerin in ein Loch in der Schwentner Straße gestürzt, das durch einen Wasserrohrbruch ausgespült worden war. Das etwa ein mal zwei Meter große Erdloch tat sich direkt unter ihr auf, die junge Frau sank bis zu den Schultern im Wasser ein. Passanten alarmierten sofort die Rettungskräfte.

Rostock: Frau mit Unterkühlung ins Krankenhaus

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei trafen kurz darauf ein. Die stark durchnässte und offenbar unterkühlte Frau wurde vor Ort versorgt und anschließend zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.

Mitarbeiter von Nordwasser sicherten die Unfallstelle. Ob das Loch bereits ausreichend abgesperrt oder gekennzeichnet war, ist Teil der laufenden Ermittlungen. Der Sachschaden – vermutlich am Fahrrad – wird derzeit auf rund 250 Euro geschätzt.