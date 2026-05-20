„Psychischer Ausnahmezustand“ – drei Personen kämpfen um ihr Leben

Großeinsatz im Brachenfelder Gehölz in Neumünster samt Rettungshubschrauber: In der Nacht zu Mittwoch wurden Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr zu einem medizinischen Notfall gerufen. Betroffen waren drei junge Frauen.

Die Rettungskräfte wurden gegen 23.30 Uhr informiert: Nach Auskunft der Polizei hatten die Betroffenen selbst um Hilfe gerufen. Zwei Streifenwagen, drei Rettungswagen und zwei Notärzte waren vor Ort. Wegen des unwegsamen Geländes unterstützte auch der Löschzug bei der Rettung, so ein Sprecher der Feuerwehr zur MOPO.

Neumünster: Eine Person per Hubschrauber in Klinik

Die drei jungen Frauen, zwischen 19 und 22 Jahre alt, mussten vor Ort versorgt werden und kamen in umliegende Krankenhäuser – eine von ihnen mit dem Hubschrauber. Bei allen bestand laut Feuerwehr eine lebensbedrohliche Lage.

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Laut Polizei befanden sich die Personen in einem psychischen Ausnahmezustand, es sollen wohl Alkohol und Drogen im Spiel gewesen sein. Mehr als 25 Einsatzkräfte waren vor Ort. (nf)