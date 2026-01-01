Prügelei nach fehlgeleiteter Silvesterrakete – mehrere Verletzte

Eine fehlgeleitete Rakete sorgt in Emden für Ärger in der Silvesternacht. Der Feuerwerkskörper trifft zwar niemanden – doch kurz nach Mitternacht geraten zwei Gruppen aneinander. Mehrere Menschen werden verletzt.

Wegen einer fehlgeleiteten Silvesterrakete ist es in Emden zu einer Prügelei zwischen zwei Personengruppen gekommen. Dabei seien acht Menschen leicht verletzt worden, vier von ihnen hätten im Krankenhaus behandelt werden müssen, teilte die Polizei mit.

Im Norden: Flasche mit Rakete fällt plötzlich um

Demnach sei bei der einen Gruppe eine Flasche, in der eine Rakete steckte, kurz nach dem Zünden umgefallen und in Richtung der in der Nähe stehenden anderen Gruppe geflogen.

Durch den Feuerwerkskörper wurde zwar niemand verletzt, im Anschluss entwickelte sich kurz nach Mitternacht aber eine „Keilerei” zwischen den insgesamt zehn Personen, wie ein Polizeisprecher sagte. Nach ersten Erkenntnissen seien alle Beteiligten Erwachsene gewesen. Genauere Informationen zu Alter und Nationalität lagen zunächst nicht vor. (dpa/mp)