Pony steckt in Graben fest – Feuerwehr hilft

Tierischer Unfall in der Gemeinde Hude: 37 Feuerwehrleute und einen Tierarzt brauchte es, um ein verirrtes Pony aus einem Graben zu ziehen. Bis auf eine Unterkühlung ist es wohl auf. So gelang es, das Tier zu befreien.

Ein Pony rutscht im Landkreis Oldenburg in einen Graben und steckt fest – das Tier habe sich am Sonntag in Hude aus eigener Kraft nicht aus dem Graben befreien können, teilte die Feuerwehr mit, nachdem sie das Pony aus seiner misslichen Lage befreit hatte.

Das Pony war unterkühlt – jedoch unverletzt

Zunächst versuchte die Besitzerin des Ponys zusammen mit einem Landwirt, dem Tier zu helfen, aber ohne Erfolg. Schließlich brachten die Feuerwehrleute Rundschlingen an, um das Pony vorsichtig auf eine Kunststoffplattform zu ziehen. Mit vereinten Kräften zogen sie dann das Tier samt Plattform aus dem Graben.

Auch ein Tierarzt war dabei, um den Gesundheitszustand des Ponys zu überwachen. Das Tier war unterkühlt und geschwächt, es wurde in die Obhut der Besitzerin gegeben. Insgesamt 37 Feuerwehrleute waren im Einsatz. (dpa/mp)