Polizei im Norden im Dauereinsatz: Massenschlägerei, Messer-Attacken, bewaffneter Raub

In Schleswig-Holstein war die Polizei an diesem Wochenende im Dauereinsatz bei Massenschlägereien, einer Messer-Attacke und einem Überfall. Dabei wurden mehrere Menschen verletzt.

In Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag zwei etwa zehnköpfige Personengruppen laut Angaben der Polizei Itzehoe aneinander geraten. Kurz vor ein Uhr in der Nacht seien mehrere Streifen zur Jugendhütte in der Straße „Am Freizeitbad" ausgerückt.

Polizei Itzehoe: Massenschlägerei in der Jugendhütte

„Als die Einsatzkräfte den Ort erreichten, trafen sie nicht mehr alle Beteiligten an, die Stimmung war jedoch noch aufgeheizt", so ein Sprecher der Polizei Itzehoe. Mehrere Personen wurden verletzt, einer der Beteiligten mit einer Bierflasche – der Hintergrund der Auseinandersetzung bleibt noch unklar.

Polizei Bad Segeberg: Messerstecherei am Grillplatz

Währenddessen kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Schenefeld (Kreis Pinneberg) zu einem Messerangriff. Zeugen benachrichtigten die Polizei Bad Segeberg und Rettungskräfte, nachdem zwei Personengruppen am Grillplatz auf der Bürgerwiese in Streit geraten waren.



„Aus einer vier bis fünfköpfigen Gruppe zückte ein Mann ein Messer und stach mehrmals auf einen 33-Jährigen ein", so die Polizei Bad Segeberg. Ein Notarzt versorgte den Schwerverletzten mit Stichwunden an Arm und Rücken noch vor Ort, dieser wurde später in eine Klinik eingeliefert.

Polizei Itzehoe: Familienstreit eskaliert in Brunsbüttel

Sonntagnacht musste die Polizei Itzehoe gleich zweimal ausrücken – ebenfalls in Brunsbüttel – um einen Familienstreit zu deeskalieren. Gegen 0.30 Uhr kam es in der Straße Wurtleutetweute zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 30-jährigen Mann und seiner 21-jährigen Frau.

Die 21-Jährige verließ laut der Polizei mit ihren Kindern und ihrem Bruder das Wohnhaus, kehrte jedoch rund eine Stunde später zurück, um die vergessene Kinderausstattung abzuholen. Als ihr Freund die gewünschten Gegenstände aushändigte, schlug der 19-jährige Bruder der Frau dem 30-Jährigen mit der Faust ins Gesicht. Gegen alle drei Beteiligten wurde von der Polizei Strafanzeige wegen Körperverletzung gestellt.

Polizei Bad Segeberg: Bewaffneter Überfall auf Tankstelle

Die Polizei Bad Segeberg sucht außerdem nach einem dunkelhaarigen Mann zwischen 18-25 Jahren, der am Samstagabend eine Tankstelle in Bad Segeberg ausgeraubt hat. Er forderte von dem 19-jährigen Angestellten die Herausgabe von Bargeld, während er ihn mit einer Schusswaffe bedrohte.

Von der Tankstelle in der „Hamburger Straße" soll der Unbekannte mit Geld im unteren vierstelligen Bereich in Richtung Norderstedt zu Fuß geflohen sein. Er soll circa 1,75 bis 1,85 groß und athletisch gebaut sein. Der Unbekannte trug nach Informationen der Polizei schwarze Schuhe, eine schwarze Hose, einen schwarzen Kapuzenpulli, ein helles Cap sowie eine schwarze Gesichtsmaske mit weißem Rand. (aba)