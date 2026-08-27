Plötzlich liegt da eine Bombe zwischen den Kartoffeln

Auf dem Förderband eines Betriebes im Landkreis Osnabrück liegt zwischen den Kartoffeln plötzlich eine Bombe.

Diese Bombe war unentdeckt zwischen die Kartoffeln vom Feld gelangt. NWM-TV/dpa

Eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist unentdeckt zwischen vielen Kartoffeln von einem Feld zu einem landwirtschaftlichen Betrieb im Landkreis Osnabrück gebracht worden. Das bestätigte ein Polizeisprecher auf dpa-Nachfrage.

Wie Nord-West-Media TV berichtete, wurde die Bombe von der Erntemaschine aufgenommen und passierte nach Angaben des Sprengmeisters später sogar die Sortier- und Waschanlage. Erst danach bemerkten Beschäftigte des Betriebs in Ankum den unüblichen Gegenstand auf dem Förderband und wählten den Notruf.

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Der Kampfmittelräumdienst sprengte die 40 Zentimeter große Splitterbombe. Nach Angaben der Polizei wurden dafür wenige Häuser geräumt, die Menschen mussten vorübergehend ihr Zuhause verlassen. (dpa)