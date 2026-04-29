Pilot stirbt beim Absturz von Kleinflugzeug bei Oldenburg

Drama an einem Flugplatz in Niedersachsen: In Hatten (Landkreis Oldenburg) ist ein Kleinflugzeug abgestürzt. Der Pilot starb. Die Polizei ermittelt zur Absturzursache.

Beim Absturz eines Kleinflugzeugs im Landkreis Oldenburg ist der Pilot der Maschine ums Leben gekommen. Das Leichtflugzeug stürzte unmittelbar nach dem Start unweit des Flugplatzes Hatten südlich von Oldenburg ab, wie die Polizei mitteilte.

Oldenburg: Pilot kommt bei Absturz von Kleinflugzeug ums Leben

Die Ursache für den Absturz auf einer freien Fläche war zunächst unklar. Die Polizei und die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) ermitteln. Das Flugzeug wurde bei dem Absturz zerstört. Die Feuerwehr löschte einen Brand.

Das könnte Sie auch interessieren: Tödliche Rad-Unfälle: Macht die Polizei jetzt endlich ernst mit Lkw-Kontrollen?

Der Pilot war etwa 71 Jahre alt und am Dienstagabend nach Polizeiangaben auf dem Rückflug in die Schweiz, wo er wohnte. Die Sprengkapsel für den Rettungsfallschirm wurde nicht ausgelöst, sodass sie von Fachleuten der Bundespolizei gesprengt wurde. Etwa 50 Einsatzkräfte waren vor Ort. (dpa)