Pfingstreiseverkehr und Baustellen – kilometerlange Staus rund um Hamburg

Ein hohes Verkehrsaufkommen, Baustellen und mehrere kleine Unfälle haben zu langem Stau rund um Hamburg und in Schleswig-Holstein geführt. Auf der A1 Bremen-Lübeck standen die Autos nach Angaben der Verkehrsleitzentrale der Hamburger Polizei auf 13 Kilometern vor der Norderelbbrücke. Auf der A7 bildete sich am Nachmittag ein 12 Kilometer langer Stau vor dem Elbtunnel.

Auch vor der Elbbrücke der B404 in Geesthacht östlich von Hamburg mussten die Autofahrer aus Richtung Lüneburg längere Wartezeiten in Kauf nehmen, wie die Autobahn GmbH auf ihrer Karte im Internet angab.

A23 in Richtung Nordsee gesperrt

Nördlich der Elbe stockte der Verkehr auf der A7 vor dem Dreieck Nordwest. Dort zweigt die A23 in Richtung Heide ab, wo die Richtungsfahrbahn zwischen dem Dreieck Hamburg-Nordwest und der Anschlussstelle Pinneberg-Süd seit Donnerstagabend voll gesperrt ist. Der Abschnitt soll erst Pfingstmontag gegen 20 Uhr wieder freigegeben werden.

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Die Umleitungsstrecken seien durch den Urlaubsverkehr stark überlastet, teilte die Autobahn GmbH mit. Sie empfiehlt Reisenden mit Zielen an der Nordsee, die Baustelle weiträumig über die A7 bis Neumünster-Mitte und von dort über die B430 nach Schenefeld nördlich von Itzehoe zu umfahren. Auch ein Ausweichen die B206 ab der A7-Anschlussstelle Bad Bramstedt nach Itzehoe sei möglich.

Brückenbauarbeiten auf A1 bei Bargteheide – Stau

Allerdings staute sich der Verkehr auch auf der A7 nördlich von Hamburg. Ursache seien Unfälle zwischen Schnelsen-Nord und der Raststätte Holmmoor sowie bei Kaltenkirchen, sagte ein Sprecher der Verkehrsleitzentrale.

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Auf der A1 in Richtung Lübeck bildete sich eine etwa zehn Kilometer lange Autoschlange vor dem Kreuz Bargteheide. Zwischen dem Kreuz und der Anschlussstelle Bad Oldesloe werden drei Brücken erneuert. Außerdem wird die Autobahn auf vier Kilometer Länge grunderneuert. Die dreistreifige Richtungsfahrbahn verengt sich auf zwei Spuren. (dpa/mp)