Personalmangel! Züge auf Ostsee-Insel fallen aus
Ein akuter Personalmangel sorgt für Verkehrsprobleme auf Usedom: Wer zwischen Peenemünde und Zinnowitz mit der RB24 unterwegs ist, muss umsteigen.
Auf der Insel Usedom (Landkreis Vorpommern-Greifswald) kommt es zu Ausfällen im Regionalverkehr.
Auf der Linie RB24 zwischen Peenemünde und Zinnowitz fallen am Sonntag bis 14 Uhr sowie am Montag zwischen 6 Uhr und 10 Uhr Züge aus. Das teilte die Deutsche Bahn mit.
Die Ausfälle seien auf einen akuten Personalmangel zurückzuführen, heißt es. Ein Ersatzbus sei eingerichtet. Zuvor hatte der „NDR“ berichtet. (dpa)
