Ein Linienbus ist am Samstagmorgen am ZOB in Geesthacht beschädigt worden und hat größere Mengen Öl verloren. Möglicherweise war ein Gullydeckel die Ursache.

Feuerwehreinsatz am Samstagmorgen in Geesthacht: Ein Linienbus ist am ZOB beschädigt worden und hat dabei größere Mengen Öl verloren. Möglicherweise wurde dem Fahrzeug ein hochstehender Gullydeckel zum Verhängnis.

Betroffen war ein Bus der Linie 8820. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde offenbar die Ölwanne des Fahrzeugs beschädigt. Das Öl lief anschließend auf die Fahrbahn und sorgte dort für Verschmutzungen.

Ölspur in Geesthacht: Feuerwehr hat einen Verdacht

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Die Feuerwehr Geesthacht rückte an und streute die ausgelaufene Flüssigkeit ab, um eine weitere Gefährdung zu verhindern.

Als mögliche Ursache des Schadens kommt ein Gullydeckel infrage. Dieser lag nach dem Vorfall neben dem geöffneten Schacht. Ob der Deckel tatsächlich für den Schaden am Bus verantwortlich war, ist bislang allerdings noch nicht abschließend geklärt.

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Die genaue Ursache des Vorfalls wird noch untersucht. (mp)