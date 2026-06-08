Der Südstrand in Wilhelmshaven – eine super Alternative, wenn man die Kurtaxe am Strand umgehen will (Archivbild). Foto: picture alliance / Jochen Eckel | Jochen Eckel

Der Urlaub an Nord- und Ostsee kann schnell teuer werden: Unterkunft, Strandkorb, Parken, Essen – und oft kommt noch Kurabgabe oder Strandgebühr hinzu. Doch es gibt sie noch: Orte, an denen Tagesgäste kostenlos an den Strand kommen. Die MOPO zeigt Beispiele aus Norddeutschland, wo der Zugang zum Wasser noch ohne Strandgebühr möglich ist.

Kostenloser Strandzugang bedeutet allerdings nicht, dass der Tag komplett kostenfrei ist. Wer mit dem Auto anreist, zahlt vielerorts weiterhin Parkgebühren. Auch Strandkörbe, Toiletten, Gastronomie oder Freizeitangebote kosten extra. Der reine Zugang zu Sand und Wasser ist jedoch an einigen Orten frei – ein Vorteil gerade für Familien und Tagesgäste.

Kostenfrei an Nord- und Ostsee-Strände

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Wer Strand will, aber keine Kurabgabe zahlen möchte, findet an Nord- und Ostsee einige Alternativen. An der niedersächsischen Nordsee lohnt sich für Tagesgäste ein Blick ins Wangerland. In Hooksiel, Horumersiel und Schillig wird seit 2023 kein Strandeintritt mehr erhoben. Stattdessen erfolgt die Finanzierung unter anderem über Parkgebühren. Übernachtungsgäste zahlen weiterhin einen Gästebeitrag und erhalten dafür eine Gästekarte mit Ermäßigungen.

In Schwedeneck laden die Naturstrände Stohl, Hohenhain, Jellenbek und Grönwohld zu entspannten Stunden an der Ostsee ein. Naturnahe Küstenabschnitte, Ruhe, viel Weite und der freie Blick aufs Meer – und das kostenfrei. Heidkate östlich von Kiel ist auch eine gute Option: Der Strandabschnitt der Gemeinde Wisch ist fast vier Kilometer lang. Auch Behrensdorf-Lippe an der Hohwachter Bucht ist das ganze Jahr über kurtaxfrei.

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In Kiel bietet der Falckensteiner Strand, der längste Strand der Stadt, kostenfrei viel Platz sowie Blick auf Fähren und Kreuzfahrtschiffe. Strandkörbe gibt es allerdings nicht – der Strand eignet sich eher für Handtuch, Picknickdecke und Schiffe gucken. Das Parken ist mit rund zwei Euro pro Tag vergleichsweise günstig. Außerdem sind Schilksee, der Strand Hasselfelde und das Skagerrakufer in Kiel kostenfrei – dort gibt es Fördeblick, Sand und Badestellen.

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Auch an der Schlei gibt es kostenlose Badestellen, wie beispielsweise die Badestelle „Auf der Freiheit“ in Schleswig. Auch Norgaardholz an der Geltinger Bucht bietet Naturstrand, Spielplatz, Hundestrand und einen gebührenfreien Parkplatz in Strandnähe. Auch der kleine Strand am Netztrockenplatz auf dem Holm kommt als kostenlose Badestelle infrage.

Hamburgs Elbstrand: Mini-Urlaub direkt vor der Haustür

Für Hamburger ist der Elbstrand die naheliegendste kostenlose Alternative. Övelgönne, Wittenbergen oder das Falkensteiner Ufer bieten Sand, Schiffe und Sonnenuntergänge – ganz ohne Kurabgabe. Der Wittenbergener Strand ist zudem Hamburgs letzter Naturstrand. Wer Stau, Kurkarte und Seebadpreise vermeiden will, findet den Mini-Urlaub direkt vor der Haustür.

Wilhelmshaven ist ein Sonderfall: Der Südstrand ist kein klassischer Sandstrand, sondern eher eine Mischung aus Promenade, Liegefläche und Badebereich. Dafür gibt es Nordseeblick, Gastronomie und Strandkörbe. Ein Vorteil: Der Strand ist gut auch ohne Auto erreichbar. Eine Besonderheit ist die nach Süden ausgerichtete Strandpromenade – die einzige ihrer Art an der deutschen Nordseeküste.

Kurabgabe und Strandgebühr sind nicht dasselbe

Kurabgabe und Strandgebühr werden häufig verwechselt. Entscheidend ist der Unterschied zwischen Übernachtungs- und Tagesgästen: Wer im Ort übernachtet, zahlt meist eine Kurabgabe und erhält dafür eine Gästekarte. Tagesgäste müssen nicht überall eine Kurkarte lösen, an vielen Orten wird jedoch eine Tageskurkarte oder Strandgebühr fällig. Wer sparen will, sollte daher nicht nur fragen: „Gibt es Kurtaxe?“, sondern auch: „Kostet der Strandzugang extra?“

Im Vorfeld lohnt ein Blick auf die Website des jeweiligen Ortes. Wichtig sind vor allem drei Fragen: Kostet der Strandzugang? Wie teuer ist das Parken? Und gibt es gute Alternativen mit Bus oder Bahn? Denn auch ohne Kurabgabe kann der Strandtag schnell teuer werden.

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Der kostenlose Strandtag ist zwar seltener geworden, aber nicht verschwunden. Besonders Tagesgäste können sparen, wenn sie nicht automatisch die bekanntesten Seebäder ansteuern.