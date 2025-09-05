Erst Regen, dann traumhaftes Spätsommer-Wochenende im Norden

Erst viel Regen, dann Sonne mit sommerlichen Temperaturen: Das Wetter in Hamburg und dem übrigen Norden Deutschlands bleibt am Wochenende wechselhaft.

Nach viel Regen am heutigen Freitag kann sich der Norden auf ein paar Sonnenstrahlen freuen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) kündigte für Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Bremen und Mecklenburg-Vorpommern ein angenehmes Wochenende an.

Der Samstagmorgen wird im Nordwesten etwas frischer – mit Tiefwerten um die acht Grad und Nebel im Süden Niedersachsens, wie der DWD voraussagt. An den Küsten soll es mit etwa 15 Grad dann bereits wärmer sein. Im Laufe des Tages steigen die Temperaturen an und können laut DWD 24 Grad erreichen.

Im Nordosten Deutschlands Starkregen möglich

Am Sonntag soll sich dieses Muster wiederholen: Nach einem kühlen Morgen erreichen die Temperaturen etwa 25 Grad.

Im Nordosten Deutschlands kann es am Freitag laut DWD teilweise auch Starkregen geben. Am Samstagmorgen kann es noch zu vereinzelten Schauern im Süden Mecklenburg-Vorpommerns kommen.

Das könnte Sie auch interessieren: Dieser Nordsee-Strand ist jetzt ein internationaler Geheimtipp

Ansonsten kommt auch dort die Sonne durch, es werden im Laufe des Tages Temperaturen bis 22 Grad erreicht. Die Aussicht laut DWD für Sonntag im Nordosten: Nach einem frischen Morgen steigen die Temperaturen auf bis zu 25 Grad – bei Sonnenschein. (dpa/mp)