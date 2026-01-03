Kind (12) steckt gefundenen Böller an – und wird schwer verletzt

Schwerer Unfall im Landkreis Stade: Ein Zwölfjähriger hat einen Böller gefunden, diesen angezündet und nicht rechtzeitig weggeworfen – der Böller explodierte in seiner Hand.

Der Junge war am Freitagabend gegen 18 Uhr zusammen mit Freunden in Bargstedt unterwegs, als er einen nicht explodierten Böller auf der Straße fand. „Um den Böller anzustecken, hat er den übrig gebliebenen Rest der Zündschnur dann mit einer Wunderkerze verlängert und diese angesteckt“, so ein Polizeisprecher.

Junge mit Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht

Durch die Explosion zog sich der Junge schwere Verletzungen zu. Er wurde vor Ort erst durch den Rettungsdienst versorgt und anschließend per Hubschrauber ins Krankenhaus nach Lübeck geflogen.

Das könnte Sie auch interessieren: Verletzt durch Böller oder Rakete? So geht Erste Hilfe an Silvester

Die Polizei ruft in diesem Zusammenhang alle Eltern dazu auf, ihre Kinder auf die akuten Gefahren hinzuweisen. Nicht abgebrannte Böller oder Raketen sollten keinesfalls erneut angesteckt werden, damit solche Unfälle vermieden werden können. (dg)