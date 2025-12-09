Zwei Unfälle im Norden: Drei Menschen schwer verletzt

Schwere Unfälle im Nordwesten: In Ganderkesee und im Ammerland wurden am Sonntag drei Personen schwer verletzt.

Bei dem Unfall in Ganderkesee (Landkreis Oldenburg) kam ein Autofahrer am Abend aus bisher ungeklärter Ursache von der Straße ab und kollidierte mit mehreren Bäumen, wie die Polizei sagte. Der Wagen mit insgesamt drei Insassen kam laut Mitteilung am dritten Baum zum Stehen.

Der Fahrer wurde im Auto eingeklemmt und schwer verletzt. Die anderen beiden Mitfahrer konnten sich noch selbstständig befreien.

Laut Polizei waren Soldaten der Bundeswehr im Rahmen einer Übung in der Nähe. Sie leisteten vor Ort Erste Hilfe und alarmierten die Rettungskräfte.

„Der glückliche Zufall, dass die Bundeswehr in unmittelbarer Nähe übte, und ihre schnelle Reaktion haben entscheidend dazu beigetragen, die Meldekette erheblich zu verkürzen“, sagte der Pressesprecher der Kreisfeuerwehr Oldenburg. Die Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache laufen.

83-Jähriger prallt mit Auto frontal gegen Sattelzug

Zuvor waren zwei Menschen bei einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Auto und einem Lastwagen bei Edewecht (Landkreis Ammerland) schwer verletzt worden. Der Unfall passierte am Nachmittag auf der Bundesstraße 401 in Richtung Oldenburg, so die Polizei. Ein 83-jähriger Autofahrer geriet aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und prallte dort gegen einen entgegenkommenden Sattelzug.

Das könnte Sie auch interessieren: Brand in Hamburger Hochhauswohnung: Zeugen schildern dramatische Szenen

Der Autofahrer und seine 58-jährige Beifahrerin wurden laut Mitteilung schwer verletzt, der 49-jährige Lkw-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die B401 war in beiden Richtungen mehrere Stunden gesperrt. (dpa/mp)