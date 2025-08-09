mopo plus logo
Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte waren nach den Verpuffungen im Einsatz. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa/Matthias Balk

  • Rhauderfehn

Zwei Menschen bei Verpuffungen auf Feier verletzt

Rettungseinsatz im Norden: Ein Mann hat auf einer Feier Benzin in eine Feuertonne gegossen – es kam zu Verpuffungen. Zwei Gäste mussten behandelt werden.

Bei Verpuffungen auf einer Feier im Landkreis Leer sind am Freitagabend zwei Menschen verletzt worden. Ein 41-Jähriger hatte in Rhauderfehn Benzin in eine im Garten stehende Feuertonne gekippt, wie die Polizei mitteilte. Ein 38 Jahre alter Gast kam mit Verbrennungen zweiten Grades ins Krankenhaus. Eine 42-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde vor Ort behandelt. 

Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte waren demnach im Einsatz. Die Polizei leitete gegen den 41-Jährigen ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein. (dpa/mp)

