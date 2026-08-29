Bargeldspürhunde, Bordelle und ein möglicher Sozialversicherungsbetrug. Zwei Lebenspartner sowie ein weiterer Mann stehen jetzt im Zentrum der Ermittlungen.

Die Betreiber zweier Bordelle in Hannover sind des Betruges verdächtigt. Sie sollen keine Sozialbeiträge gezahlt haben. (Symbolbild) picture alliance/dpa | Hauke-Christian Dittrich

Wegen eines Betrugsverdachts durchsucht der Zoll zwei Bordelle in der Region Hannover. Die Beamten untersuchen zudem drei weitere Gebäude, darunter Privatwohnungen, wie Zoll und Staatsanwaltschaft mitteilten.

Auch Bargeldspürhunde kommen demnach zum Einsatz. Die beiden Bordell-Betreiber sowie ein weiterer Mensch sollen für Mitarbeiter keine Sozialversicherungsbeiträge gezahlt haben.

Unter Verdacht stehen den Angaben nach eine 44-Jährige und ihr 50 Jahre alter Lebenspartner sowie ein 43-Jähriger. Sie sollen für mindestens fünf Beschäftigte keine Sozialabgaben gezahlt haben.

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Die Angestellten sind demnach etwa als Sicherheitspersonal oder Hausmeister tätig. Die beiden Lebenspartner sollen zudem seit mehreren Jahren Sozialleistungen beziehen, ohne Einkünfte geltend zu machen.

Verdächtiger ist den Behörden bereits bekannt

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„Gegen die Betreiberin und ihren Lebenspartner besteht Tatverdacht wegen Sozialversicherungs- und Sozialleistungsbetrugs“, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Hannover.

Seit einer ersten Prüfung der Betriebe im März hätten weitere Ermittlungen den Verdacht erhärtet. Dem 50-Jährigen wurde den Angaben nach bereits 2020 untersagt, ein Gewerbe zu betreiben. Seitdem laufen die Bordelle offiziell auf den Namen seiner Partnerin. Faktisch sollen aber weiter er sowie der 43-Jährige die Geschäfte führen.

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Die Durchsuchungen richten sich den Angaben nach nicht gegen die in den Bordellen arbeitenden Prostituierten. Es gebe keinen Verdacht auf Schwarzarbeit, weil die Frauen nach bisherigen Erkenntnissen selbstständig tätig seien. (dpa/mp)