Zwei Autofahrer krachen im Norden mit Rindern zusammen – ein Schwerverletzter

In der Dunkelheit stehen plötzlich mehrere entlaufene Rinder auf der Straße. Ein Mann und eine Frau können mit ihren Fahrzeugen nicht mehr rechtzeitig bremsen – mit schwerwiegenden Folgen.

Bei dem Unfall nahe Schortens (Landkreis Friesland) am frühen Montagmorgen erlitt ein 47 Jahre alter Autofahrer schwere Verletzungen. Eine 32-jährige Autofahrerin wurde leicht verletzt, wie die Polizei sagte. Zwei Rinder starben am Montagmorgen durch den Zusammenstoß.

Mehrere Rinder stehen plötzlich auf der Fahrbahn – Unfall

Am Straßenrand in Schortens (Landkreis Friesland) liegt ein Rind, das bei einem Unfall tödlich verletzt wurde. Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland Am Straßenrand in Schortens (Landkreis Friesland) liegt ein Rind, das bei einem Unfall tödlich verletzt wurde.

Beide Fahrer waren demnach auf der Kreisstraße 95 in Richtung Friedeburg unterwegs, als mehrere Rinder in der Dunkelheit plötzlich auf der Fahrbahn standen. Ein Ausweichen oder rechtzeitiges Bremsen sei nicht mehr möglich gewesen, so die Polizei.

Der 47-Jährige wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. An beiden Autos entstand ein erheblicher Schaden. Die Polizisten informierten den Halter der Rinder, der sich um die übrigen entlaufenen Tiere kümmerte. (dpa/mp)