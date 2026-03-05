Mehrere Unfälle auf der A7 nahe Hamburg – ein Schwerverletzter

Auf der A7 ist es am Donnerstag innerhalb weniger Stunden zu gleich drei Unfällen gekommen – fast am gleichen Ort. Eine Person wurde dabei schwer verletzt.

Es war Stau auf der A7, ein Lkw-Fahrer war offenbar einen Moment unaufmerksam – und übersah den Laster vor sich. Zwischen den Ausfahrten Garlstorf und Thieshope (Landkreis Harburg) krachten die beiden Fahrzeuge ineinander. Der vordere Wagen war mit Gefahrgut beladen, weshalb die Feuerwehr die Ladung genau überprüfte. Trotz des Zusammenstoßes war nichts verrutscht, beide Fahrer blieben laut Feuerwehr unverletzt.

Unfall auf A7: Eine Person schwer verletzt, drei weitere leicht

Eine halbe Stunde zuvor hatte es wegen des Staus bereits einen kleineren Unfall gegeben, bei dem die Feuerwehr nicht gebraucht wurde. Gegen 14 Uhr passierte dann der schwerwiegendste Unfall: Nach ersten Erkenntnissen der Polizei übersah ein BMW-Fahrer das Stauende und fuhr auf einen Toyota auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der BMW anschließend gegen einen Lkw geschleudert, der auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs war.

Entgegen einer ersten Meldung war niemand in den Fahrzeugen eingeklemmt. Die Einsatzkräfte stellten den Brandschutz sicher und klemmten die Batterien ab. Eine Person wurde schwer verletzt, drei weitere erlitten leichte Verletzungen – alle kamen in Krankenhäuser.

Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten wurde die A7 Richtung Hamburg voll gesperrt. Dadurch staute sich der Verkehr über längere Zeit zurück. Zur genauen Ursache und zur Schadenshöhe ermittelt jetzt die Polizei. (mp)