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Im Norden
Zusammenstoß auf Fußgängerüberweg: E-Scooter-Fahrerin schwer verletzt
Heftige Kollision im Landkreis Harburg – eine 19-Jährige wurde schwer verletzt.
In Buchholz ist eine junge Frau mit einem E-Scooter bei einem Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt worden.
Der Unfall ereignete sich am Montagmittag gegen 12.50 Uhr auf der Kirchenstraße in Höhe der St.-Paulus-Kirche. Die 19-Jährige überquerte mit ihrem E-Scooter fahrend einen Fußgängerüberweg.
Smart kommt nicht rechtzeitig zum Stehen
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Eine 51-jährige Autofahrerin, die mit ihrem Smart in Richtung Soltauer Straße unterwegs war, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Es kam zum Zusammenstoß.
Die 19-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.
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Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb die Kirchenstraße für rund 45 Minuten voll gesperrt. (rei)
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