Ein Bahnübergang mit roter Ampel.

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist bislang nicht geklärt. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa/Hauke-Christian Dittrich

  • Bremen

Zug kracht in Auto: Fahrer stirbt vor Ort, Strecke gesperrt

Tragischer Unfall am Morgen: Ein Autofahrer stirbt an einem Bahnübergang in Bremen. Der Zug war mit rund 150 Fahrgästen besetzt.

Ein Autofahrer ist bei einem Unfall mit einem Personenzug an einem Bahnübergang in Bremen ums Leben gekommen. Der Unfall ereignete sich nach Polizeiangaben heute Morgen gegen 7.25 Uhr im Stadtteil Burglesum. Der Autofahrer starb demnach noch am Unfallort.

Bremen: Unfallhergang noch unklar

Die rund 150 Fahrgäste im Zug seien nach ersten Erkenntnissen nicht verletzt worden. Polizei, Bundespolizei und Feuerwehr waren mit vielen Kräften vor Ort. Der genaue Unfallhergang war noch unklar. Nach Polizeiangaben handelte es sich um einen beschrankten Bahnübergang.

Die Strecke zwischen Bremen-Burg und Bremen-Oslebshausen wurde nach Angaben der Deutschen Bahn gesperrt. Es komme zu Verspätungen und Teilausfällen. Zwischen Osterholz-Scharmbeck und Bremen Hauptbahnhof wurde ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. (dpa/mp)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

