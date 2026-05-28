Drogen, Sprengstoff, Zigaretten: Rekord-Jahr beim Zoll – Schaden ist immens

Fast zwei Tonnen sichergestellter Drogen und Millionen illegale Zigaretten: Hinter dem Zollfahndungsamt Hannover liegt ein arbeitsintensives Ermittlungsjahr – der aufgedeckte Schaden ist immens.

Drogen in einer Gesamtmenge von fast zwei Tonnen hat das Zollfahndungsamt Hannover im vergangenen Jahr bei seinen Ermittlungen beschlagnahmt. Das teilte die Behörde nun anlässlich der Jahresbilanz für 2025 mit. Das vergangene Jahr sei ein „arbeitsintensives Ermittlungsjahr“ gewesen, teilten die Zollfahnder mit.

Zollfahnder beschlagnahmen Rekordwert an Drogen

Das Zollfahndungsamt Hannover mit insgesamt rund 300 Beschäftigten untersteht der Generalzolldirektion und ist für weite Teile Niedersachsens, Sachsen-Anhalts, Bremens und Teile Ostwestfalens zuständig. Es gibt Außenstellen in Bremen, Magdeburg und Bielefeld.

Beschlagnahmte Chemikalien zur Drogenproduktion. Zollfahndungsamt Hannover Beschlagnahmte Chemikalien zur Drogenproduktion.

Die Menge von zwei Tonnen beschlagnahmter Drogen wie Cannabis und Betäubungsmitteln stelle mit Blick auf die vergangenen zehn Jahre einen neuen Höchstwert dar, hieß es. Vor allem Cannabis beschlagnahmten die Zollbeamten zuletzt deutlich häufiger. 2025 wurden demnach insgesamt 1,5 Tonnen sichergestellt, zuvor waren es 2024 rund 265 Kilogramm Cannabis.

Heroin getarnt unter Druckpapier. Zollfahndungsamt Hannover Heroin getarnt unter Druckpapier.

Steuerschaden in dreistelliger Millionenhöhe

Außerdem beschlagnahmten die Zollfahnder 2025 nach eigenen Angaben rund 9 Millionen illegale Zigaretten, knapp 10 Tonnen Rauchtabak, fast 7 Tonnen Wasserpfeifentabak, mehr als 44.000 Stück Pyrotechnik und 11 Kilogramm Sprengstoff, knapp 40.000 verbotene Arzneimittel in Tablettenform

Sichergestellte Zigaretten in Seecontainer. Zollfahndungsamt Hannover Sichergestellte Zigaretten in Seecontainer.

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Durch die Ermittlungen deckte der Zoll nach eigenen Angaben einen Gesamtsteuerschaden von rund 670 Millionen Euro auf. „Die hohen Schadenssummen und die professionelle Vorgehensweise der Tätergruppierungen machen deutlich, welche erheblichen Auswirkungen diese Form der Kriminalität auf Staat, Wirtschaft und Gesellschaft hat“, sagte die Leiterin des Zollfahndungsamtes Hannover, Monika Dennhardt, in einer Mitteilung. „Umso wichtiger ist eine konsequente Strafverfolgung.“ (dpa)