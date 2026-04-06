Zeugin schlägt Alarm: Polizei stoppt Autofahrer – und staunt

Mit 2,53 Promille durch den Landkreis Oldenburg: Eine Zeugin schlägt Alarm und die Polizei greift ein. Wie der nächtliche Einsatz für den 32-jährigen Fahrer endete.

Nach dem Hinweis einer Zeugin hat die Polizei in Ahlhorn einen stark alkoholisierten Autofahrer mit 2,53 Promille gestoppt. Der 32-Jährige sei in der Nacht zu Ostersonntag gegen 0.50 Uhr in dem Ortsteil der Gemeinde Großenkneten im Landkreis Oldenburg durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen, teilte die Polizei mit.

Einsatzkräfte stoppten den Wagen kurze Zeit später. Bei der Kontrolle hätten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch festgestellt. Ein Atemalkoholtest habe einen Wert von 2,53 Promille ergeben, hieß es. Daraufhin sei eine Blutprobe angeordnet und dem Mann die Weiterfahrt untersagt worden.

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Der Führerschein des Fahrers aus Quakenbrück wurde den Angaben zufolge beschlagnahmt. Gegen ihn werde nun ein Strafverfahren eingeleitet. (dpa)