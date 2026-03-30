Zeitzeugen gesucht: Museum bei Hamburg will Kinderzimmer von früher nachbauen

Wer sein altes Kinderzimmer noch vor Augen hat, könnte bald Teil einer Ausstellung werden. Das Freilichtmuseum am Kiekeberg baut seine Dauerausstellung „Spielwelten“ neu auf – und sucht dafür echte Kinderzimmer aus der Region.

Im Mittelpunkt steht die Frage: Wie haben Kinder früher gespielt – und wie sah ihr Alltag aus? Gezeigt wird die Entwicklung vom Ende des Zweiten Weltkriegs bis in die 1990er-Jahre. Über 1000 Objekte sollen sichtbar machen, wie sich Spielzeug, Trends und Vorstellungen von Kindheit verändert haben.

So wird Ihre Kindheit Teil der Ausstellung – Nachbau, Interviews und echte Erinnerungen

Dabei geht es nicht nur um Klassiker wie Lego, Barbie oder Matchbox. Die Ausstellung zeichnet den Wandel Schritt für Schritt nach: von einfachen Baukästen und Modellautos über Playmobil und Carrera bis zu Videospielen wie „Super Mario“ oder „Space Invaders“. Spätestens mit dem Tamagotchi zieht dann auch die digitale Welt ins Kinderzimmer ein.

Der entscheidende Unterschied: Die Ausstellung soll nicht nur zeigen, sondern echte Lebenswelten rekonstruieren. Deshalb ruft das Museum dazu auf, Fotos von Kinderzimmern aus den Jahren 1950 bis 1995 einzureichen. Gesucht werden Aufnahmen aus dem Landkreis Harburg und Umgebung inklusive persönlicher Erinnerungen.

So wird Ihre Kindheit Teil der Ausstellung – Nachbau, Interviews und echte Erinnerungen

Ausgewählte Einsendungen werden Teil der Ausstellung. Die Räume werden nachgebaut, ergänzt durch Interviews mit den damaligen Bewohnern. So entsteht ein direkter Blick darauf, wie Kindheit in unterschiedlichen Jahrzehnten wirklich ausgesehen hat.

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Die Ausstellung wird derzeit überarbeitet und soll am 14. November 2026 wiedereröffnen. Das Freilichtmuseum am Kiekeberg zählt mit mehr als 40 historischen Gebäuden zu den wichtigsten Ausflugszielen im Süden Hamburgs und zeigt das Leben und den Alltag vergangener Generationen vom ländlichen Leben bis in die jüngere Zeitgeschichte.