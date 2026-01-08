Wohnung in Brand gesetzt und Nachbar mit Messer verletzt – Großeinsatz

Einsatz für Rettungskräfte und Polizei in Ebstorf (Landkreis Uelzen): Ein Mann in psychischem Ausnahmezustand hat am Donnerstag seine Wohnung in Brand gesetzt und einen Nachbarn mit einem Messer verletzt.

Die Polizei wurde gegen 7.40 Uhr in der Bahnhofstraße gerufen. Dort hatte ein Mann (58) Feuer in seiner Wohnung gelegt. Kurz darauf begab er sich laut Polizei zu einem weiteren Haus, schlug dort ein Fenster ein und verletzte den dort wohnenden Mann (58) mit einem Messer. Er kam mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Ebstorf: Verwirrter Mann soll Amtsarzt zugeführt werden

Anschließend flüchtete er zu Fuß, wurde aber kurz darauf von Polizisten festgenommen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Für die Dauer der Löscharbeiten war die Ortsdurchfahrt gesperrt. Der 58-Jährige soll nun einem Amtsarzt zugeführt werden. Er soll bereits vor einigen Jahren wegen psychischer Probleme in medizinischer Behandlung gewesen sein.